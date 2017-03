Le Canada, deuxième meilleur pays au monde

Pour une deuxième année consécutive, le Canada s’est positionné au second rang à titre de meilleur pays au monde, en vertu de la seconde édition d’une vaste étude réalisée par des chercheurs américains.

Pour établir leur classement, portant sur 80 pays, les auteurs du palmarès se sont fiés à un sondage impliquant 21 000 répondants de partout autour du globe qui ont été interrogés sur 65 facteurs sociaux, économiques, politiques et culturels.

Au final, le Canada a obtenu une note de 9.7 sur 10, bon pour la seconde place derrière la Suisse qui a obtenu un résultat parfait de 10 sur 10, à l’occasion de son entrée dans le palmarès.

L’Unifolié a notamment très bien fait en prenant le premier rang dans la catégorie de la «qualité de vie», qui mesure la stabilité économique, politique et la qualité des systèmes de santé et d’éducation. Le Canada a aussi obtenu le quatrième rang en matière de «citoyenneté», où sont notés les libertés individuelles et religieuses, l’égalité homme-femme et le respect de l’environnement.

En revanche, le Canada aura fort à faire pour s’améliorer en matière de patrimoine et d’attraits, le pays étant perçu comme un état commun, ayant peu d’histoire, peu d’attractions culturelles et une gastronomie quelconque.

Le pays a su maintenir sa deuxième place cette année devant le Royaume-Uni, qui a conservé sa troisième position. L’Allemagne a dégringolé au quatrième rang, suivi par le Japon.

Les États-Unis ont pris la septième place, tandis que la France se classe en neuvième position. C’est la Serbie qui a obtenu la 80e et dernière place, tout juste derrière l’Iran.