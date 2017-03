Le palais de justice temporaire ouvrira dès avril

TVA Nouvelles a appris que le palais de justice temporaire de Rimouski va ouvrir officiellement ses portes le 18 avril. Au même moment, la démolition du palais de justice actuel va débuter en vue de sa reconstruction, un projet de 68 millions de dollars.

Il s’agira d’un gros changement pour le monde judiciaire de Rimouski. Des milliers et des milliers de pages de documents en archives, ainsi que tous les dossiers en cours, devront déménager dans le palais temporaire.

Le grand déménagement va se faire la fin de semaine de Pâques. À compter du 18 avril, les activités judiciaires se tiendront désormais à l'édifice du 335 de la rue Moreault.

Le ministère de la Justice se fait rassurant, le volume de dossiers traités ne sera pas affecté. Tout va se poursuivre normalement, selon le directeur du palais de justice Viateur Cyr : «Tout les services seront maintenus dans leur intégralité dans nos locaux temporaires. Pour les citoyens et notre clientèle, il n’y aura pas d’impact si ce n’est que de se rendre à une nouvelle adresse pour recevoir les services.»

Le chantier du futur palais de justice va se mettre rapidement en branle. Dès la relocalisation dans le palais temporaire complété, la démolition du vieux palais de l'avenue de la Cathédrale va débuter, de même que la décontamination du site.

Au cours des prochaines semaines, ce sont plus de 25 appels d'offres différents qui seront lancés, autant pour l'excavation du site, le forage de puits pour le chauffage à la géothermie, le génie civil, et la maçonnerie historique, car on va conserver la façade du vieux palais qui remonte aux années '50.

Au final, le projet va demander 2 années complètes de travaux. «Dès qu’on a quitté les lieux le 18 avril, le chantier sera en cours et ils vont commencer les travaux. C’est un projet qui est attendu dans la communauté depuis une trentaine d’années. Moi, depuis que je suis en fonction au ministère, c’est un projet qui a toujours été en cours.» ajoute M. Cyr.

Le nouveau palais de justice de Rimouski doit ouvrir ses portes au printemps 2019.