Le reportage de J.E. «scandalise» la Saint-Vincent de Paul

La directrice générale de la section montréalaise de la Saint-Vincent de Paul ne mâche pas ses mots au lendemain de la diffusion du reportage de J.E. sur les vêtements invendus retrouvés dans les ordures de grands détaillants.

«Je suis toujours scandalisée de voir ça en 2017», a répondu Denise Ouellette, directrice générale de l'organisme. «Je vois tout ce gaspillage et je me dis que ça serait tellement facile de les donner aux organismes qui eux les vendraient pas cher. Ça serait aussi bon pour leur image de marque. Je pense qu’ils ont peur de perdre de leur image puisque ces articles seraient vendus dans les organismes comme les nôtres», ajoute-t-elle.

Fierté dans les cours d’école

Mme Ouellette affirme qu’il est «insultant» que des détaillants décident de jeter des morceaux de vêtements. Les gens moins nantis ont leur droit de choisir ce qu’ils voudront porter. Leur image est rehaussée parce qu’ils ont sur le dos un chandail ou un pantalon griffé, soutient-elle.

«J’ai plusieurs histoires de jeunes qui portent des vêtements griffés qui leur ont été donnés ou qui ont été achetés à bas prix. On sait que c’est important à l’école. C’est important pour moi d’aider l’image des jeunes qui sont dans le besoin», avance Mme Ouellette.

Dans le reportage de J.E., les employés confrontés étaient très mal à l’aise aux questions du journaliste sur le gaspillage de vêtements.

«On accepte à bras ouverts les poches de vêtements. Il n’y a aucun point de service où il faut remplir des documents. On peut faire une entente avec les détaillants pour aller les chercher surtout lorsque c’est une grande quantité», poursuit la directrice de l'organisme qui cite les exemples de Tristan et l’Aubainerie qui donnent des centaines de morceaux par année, dont des bottes et des souliers neufs pendant la période de Nöel.

Après le reportage, Mme Ouellette espère que des ententes seront signées avec de nombreuses entreprises.

«Nous avons des points de service aux quatre coins du Québec», explique-t-elle en ajoutant que des crédits d’impôt sur la valeur réelle du vêtement sont offerts.