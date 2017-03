Le secrétaire John Kelly en visite à Ottawa vendredi

Le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, John Kelly, se rendra à Ottawa vendredi pour discuter de plusieurs dossiers importants, dont celui des postes frontaliers, a fait savoir mercredi le ministère fédéral de la Sécurité publique.

Le général à la retraite John Kelly doit notamment discuter «des priorités communes concernant la sécurité et le contrôle des voyageurs; le commerce et les déplacements transfrontaliers; coopération en matière d'application de la loi, infrastructure et politique d'immigration, de réfugiés et de visas», lit-on dans une déclaration du ministère américain à la Sécurité intérieure.

Il rencontrera le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale; le ministre des Transports, Marc Garneau, le ministre de l'Immigration, Ahmed Hussen, la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, et la ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould.