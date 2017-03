Manifestation à la sortie du pont Jacques-Cartier

Une manifestation organisée par une branche montréalaise de la CSN doit se tenir dès 7 h 30 à la sortie du pont Jacques-Cartier, à Montréal pour réclamer une hausse du salaire minimum à 15 $ de l’heure dans le cadre de la Journée internationale des femmes.

Selon le comité de la condition féminine du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), une telle hausse salariale permettrait de sortir de nombreuses femmes de la pauvreté.

«Les écarts salariaux entre hommes et femmes demeurent élevés et ce sont les femmes les plus marginalisées - peu diplômées ou immigrantes - qui vivent les plus grandes disparités de revenus», a rappelé Suzanne Audette, vice-présidente responsable de la condition féminine du CCMM-CSN.Le groupe syndical a aussi souligné que, depuis 1997, environ 60 % des emplois au salaire minimum sont occupés par des femmes.

«La pauvreté engendre stress, angoisse, insécurité et isolement. Devant l'incapacité de tout payer, les femmes doivent faire des choix difficiles dans les priorités de base que sont la nourriture, le logement ou l'électricité», a déploré Mme Audette.La hausse du salaire minimum de 50 sous annoncée par le gouvernement Couillard ne règle en rien la situation, a aussi souligné la CCMM-CSN.