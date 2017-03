Marie-Mai partage une photo inspirante de sa fille

Trois semaines après avoir donné naissance à sa petite Gisèle, Marie-Mai a partagé une touchante photo de sa fille sur les réseaux sociaux.

Sur le cliché, on peut voir la chanteuse en train de donner le sein à son bébé né le 15 février dernier.

Marie-Mai a profité de la journée internationale des droits des femmes pour partager cette image avec ses admirateurs.

«Aujourd’hui, nous célébrons pour la toute première fois ensemble la journée internationale des femmes», a-t-elle écrit.

«Aujourd'hui, nous célébrons pour la toute première fois ensemble la journée internationale des femmes», a-t-elle écrit.

«Le privilège en tant que femme d'en accompagner une en devenir est encore plus grand que je ne pouvais l'imaginer. Te nourrir au sens propre et figuré est et restera mon plus grand accomplissement pour qu'en plus de changer nos vies à ton papa et moi, tu changes aussi à ta façon, le monde.»

