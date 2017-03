Nike dévoile un hijab sportif

L’entreprise américaine Nike a confirmé mardi des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. La marque est à préparer sa toute nouvelle collection dédiée aux athlètes féminines musulmanes portant le hijab, rapporte le média Al Arabiya English.

Le «Nike Pro hijab» a été développé pendant près d’une année, a indiqué Nike. Des athlètes connues qui portent le voile musulman ont contribué au développement du produit, dont la patineuse artistique Zahra Lari, qui porte ces vêtements en compétition.

Les vêtements sportifs pour ces femmes sont fabriqués d’un matériau ultra léger et souple. De petites alvéoles intégrées dans le tissu le rendent plus «respirable» et confortable.

L’ensemble sera vendu en trois couleurs neutres, noir, gris et verdâtre, rapporte le réseau ABC.

Le vêtement qui sera disponible en deux tailles devrait être disponible au printemps 2018.

Nike | CNN

L’été dernier, Ibtihaj Muhammad, une escrimeuse américaine de New York, fut la première femme à compétitionner en portant un hijab aux Jeux olympiques d’été de Rio, où elle a remporté une médaille de bronze par équipe.

Lors de la Coupe du Monde féminin U-17, en octobre dernier, les femmes musulmanes ont pu porter le foulard islamique pour la première fois lors d'un événement de la FIFA.

Au basketball, la Fédération internationale de basketball (FIBA) s’est fait montrer du doigt en bannissant catégoriquement le hijab lors de compétitions internationales.