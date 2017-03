Olin investit plus que prévu dans son usine de Bécancour

Le fabricant de produits chimiques Olin investira finalement plus d'argent que prévu dans son usine de Bécancour, secouée par une violente explosion en juin 2014.

Ce ne sont plus cinq mais au moins 12 millions $ qui seront investis afin de rendre les installations plus sécuritaires et de terminer le démantèlement des équipements irrémédiablement endommagés.

Le plan 1 de l'usine qui produit notamment du chlore et de la soude caustique avait été détruit par l'explosion survenue lors d'un redémarrage de routine.

Les propriétaires américains de l'entreprise avaient choisi de ne pas reconstruire la section détruite ce qui avait coûté une cinquantaine d’emplois.

L'investissement en cours de réalisation vise notamment à prémunir le plan 2, resté en opération, contre un accident semblable.

«On est en train de rajouter un système qui va nous permettre de redémarrer l'usine suite à un arrêt de routine de façon différente avec, si on peut dire, un circuit fermé», a expliqué Pierre Ducharme, directeur d'Olin-Bécancour.

Cela signifie que même amputée, l'usine verra ses opérations et son avenir être consolidées. Elle emploie actuellement 150 travailleurs.