Le capitaine des patrouilleurs de Contrôle routier Québec (CRQ), Hervé Tremblay, tient à s’excuser auprès de la famille du Lac-Saint-Jean qui a reçu une contravention en pleine cérémonie funéraire.

«On tient à s’excuser à la famille», a lancé M. Hervé Tremblay en entrevue à l'émission Le Québec Matin.

Vendredi dernier, des patrouilleurs du CRQ ont remis une contravention au conducteur d’un corbillard après avoir suivi le véhicule sur une vingtaine de kilomètres et même s’être intégrés au cortège funéraire.

Ils ont remis un constat d’infraction de 300 dollars au conducteur du corbillard pour des phares illégaux, plus précisément des phares alternatifs à effet stroboscopique, alors que le défunt était encore à l’intérieur du véhicule.

Même s’il affirme que l’intervention était justifiée parce que le véhicule corbillard possédait des feux alternatifs, M. Tremblay reconnait que la contravention aurait û être donnée ultérieurement.

«On reconnait malheureusement que le moment n’était peut-être pas opportun pour l’intervention et on trouve l’événement malheureux de notre côté (...) on reconnait malheureusement que le moment n’était peut-être pas opportun pour l’intervention et on trouve l’événement malheureux de notre côté», soutient-il.