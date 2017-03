Opération contre le cellulaire au volant en Mauricie

Installés à bord d'un autobus voyageur, les contrôleurs routiers épient à l'intérieur des automobiles et des poids lourds. Ceux qui sont pris cellulaire à la main ou qui ne portent pas leur ceinture de sécurité sont interceptés par les policiers de la Sûreté du Québec.

«Il y a encore plusieurs délinquants surtout en ce qui concerne le cellulaire au volant, c'est un véritable fléau. Le port de la ceinture c'est plus au niveau des conducteurs de poids lourds», explique Jean Tremblay, porte-parole du contrôle routier Québec, SAAQ.

C'est la première fois que ce type d'opération se déroule en Mauricie et la troisième fois au Québec. Saviez-vous qu'en composant un texto au volant, vous augmentez de 23 fois votre chance de causer une collision.

«Aujourd'hui, on veut surveiller les deux causes les plus mortelles lors d'accidents de la route», affirme Annie Thibodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Tout au long de la journée, des automobilistes et conducteurs de poids lourds ont été pris en flagrant délit sur l'autoroute 40. Mais signe que le message commence à passer, seulement une dizaine de contraventions ont été données.