Opération nids-de-poule à Montréal

Montréal a amorcé une opération pour reboucher ses nombreux nids-de-poule avec le réchauffement de la température.

«Soyez prudents parce qu'il y en a beaucoup. On va tenter de faire notre possible pour les couvrir le plus rapidement possible», a souligné Anie Samson, responsable de la sécurité publique et des services aux citoyens lors de la séance du comité exécutif, mercredi matin.

Plusieurs opérations se déroulaient simultanément dans différents arrondissements, autant sur les rues locales que sur les grandes artères.

Depuis janvier, 53 864 nids-de-poule ont été remplis par la Ville. Elle en répare en moyenne 1765 par jour, et 90 000 par année.