Ottawa accorde 650 millions$ pour la santé sexuelle des femmes dans le monde

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, le gouvernement Trudeau a annoncé, mercredi, un investissement de 650 millions $ pour la santé sexuelle des femmes dans le monde.

Le financement étalé sur trois ans servira à offrir des services d’éducation sexuelle, des avortements sécuritaires et des moyens de contraception.

«Cet investissement donnera à des millions de femmes et de filles la possibilité d’être des leaders dans leurs collectivités et de mener une vie saine et productive», a dit le premier ministre Justin Trudeau au moment de l’annonce.

L’investissement canadien de 650 millions $ comprend les 20 millions $ débloqués par le Canada la semaine dernière pour contrer le décret anti-avortement de Donald Trump.

Quelque 50 pays, dont le Canada, se sont mobilisés pour offrir une réponse au décret de la Maison-Blanche, qui interdit au gouvernement fédéral américain de financer des ONG étrangères soutenant l’avortement.

«Les droits des femmes commencent par le droit de chaque femme et de chaque adolescente de disposer de son corps et de prendre ses propres décisions», a pour sa part commenté la ministre du Développement international, Marie-Claude Bibeau.

Dans les pays en développement, les complications liées à la grossesse et à l’accouchement sont la principale cause de mortalité chez les adolescentes. Ces complications tuent environ 830 femmes chaque jour dans le monde.