Une OSBL propriétaire du pont de Québec?

Le rapport Mallette ne recommande plus que le pont de Québec soit cédé au ministère des Transports du Québec (MTQ) au bout de 15 ans. Le nouveau propriétaire devrait plutôt être une future OSBL appelée Société du pont de Québec.

C’est ce que le comptable Mario Bédard, de la firme Mallette, a fait savoir mercredi matin en point de presse. Son étude a été réalisée dans la foulée du Forum sur l’avenir du pont organisé l’automne dernier sous l’égide des deux Chambres de commerce de Québec et de Lévis.

Samedi, Le Journal, avait dévoilé une «présentation préliminaire» de ce même rapport dans laquelle on indiquait que le pont devrait en fin de compte être propriété du MTQ. Le gouvernement du Québec avait immédiatement écarté cette hypothèse, tandis que le maire Labeaume se montrait irrité.

Alain Aubut, président de la CCIQ, a mentionné que le partage des coûts de la peinture du pont devra être fait «de façon équitable» entre le fédéral, le provincial et le Canadien National (CN). Ce dernier s’est cependant refusé de préciser le détail de cette division sur une période de 15 à 20 ans.

Modèle d’affaires

Selon le rapport Mallette, la priorité est désormais d’actualiser les études pour connaître précisément les coûts de peinture de l’infrastructure.

Ensuite, on évoque la création de la Société du pont de Québec qui serait «constituée des principaux acteurs que sont les gouvernements du Québec et du Canada, ainsi que le Canadien National». Cette société «deviendrait propriétaire du pont et aurait pour mandat de s’assurer du bon déroulement des travaux et de l’utilisation efficiente des ressources afin de répondre aux besoins du programme d’entretien et de travaux majeurs ainsi qu’au rétablissement patrimonial du pont».

En parallèle, une autre OSBL appelée Société de valorisation du pont de Québec, serait créée. Elle serait formée de «différents acteurs du développement social, économique, patrimonial, culturel et touristique». Sa priorité sera de promouvoir l’image touristique et la préservation du patrimoine historique du pont.

La version finale du rapport a été présentée mardi à l’administration municipale de Québec et au maire de Lévis.