Une photographe de Saguenay lance une collecte de fonds originale au profit de la lutte contre le cancer du sein en cette Journée de la femme.



Marylin Bouchard de Pigment B convie les femmes à son studio le 9 avril prochain pour une séance photo d'envergure où elles pourront immortaliser leur portrait en échange d'un don de vingt dollars.



Elle n'a peut-être pas été touchée de près par le cancer du sein, mais ça ne l'empêche pas d'être sensible à la cause.



«Je suis toujours marquée quand je vois des femmes de mon âge, de jeunes entrepreneures, de jeunes mamans, se battre contre le cancer», a indiqué Mme Bouchard.



La photographe professionnelle s'est lancé comme défi de photographier une centaine de femmes en une seule journée.



«Les femmes sont vraiment difficiles avec elles-mêmes, donc je veux faire une journée qui va les mettre en valeur», a expliqué Marilyn Bouchard.



Les femmes pourront profiter des services d'artistes maquilleurs et coiffeurs toujours en échange d'un don.



Marilyn Bouchard invite les autres photographes à faire comme elle.



«Vous décidez vous-mêmes du nombre de femmes que vous voulez photographier, a-t-elle précisé. Vous les invitez à votre studio et vous donnez l'argent recueilli à la Société canadienne du cancer.»



Les femmes intéressées sont invitées à consulter la page Facebook Une pose pour le rose pour s'inscrire.



Les fonds amassés permettront à des femmes du Saguenay-Lac-Saint-Jean atteintes du cancer du sein de bénéficier de divers services.



Elles pourront, par exemple, participer à des ateliers de maquillage pour les aider à se sentir bien et belles dans leur peau.