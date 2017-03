Après avoir simulé plusieurs grossesses, elle dit recevoir de l'aide psychiatrique

Au lendemain de nos révélations sur cette femme de Saint-Jérôme qui a simulé plusieurs grossesses et qui a prétendu être infirmière, elle a expliqué à TVA Nouvelles qu'elle reçoit de l'aide psychiatrique.

Barbara Bievenue affirme que des gens tentent de nuire à sa réputation et veulent lui faire du tort.

«Ça me fait de la peine, ça me fait mal, ça me détruit et là c'est assez de me détruire. [...] J'ai appelé un avocat pour m'aider là-dedans», a-t-elle expliqué en entrevue téléphonique avec TVA Nouvelles.

«Regardez, c'est atteinte à ma réputation, diffamation, il y a des gens qui disent des choses et c'est carrément dans le champ, carrément faux. Alors, là, à un moment donné, lâchez-moi», a-t-elle ajouté.

Au cours de la conversation, Mme Bienvenue a confirmé qu'elle consultait un professionnel depuis plusieurs années déjà.

«Présentement, j'ai de l'aide médicale depuis trois ans maintenant que je vois un psychiatre, que je prends de la médication et que ça va bien», a-t-elle affirmé.

Rappelons que Mme Bievenue a fait les manchettes en 2014 après que son conjoint de l'époque eut révélé qu'elle avait feint être enceinte de quintuplés.

Elle aurait continué son stratagème avec un autre homme à qui elle aurait également fait croire qu'elle portait son enfant.

De plus, des citoyens ont contacté TVA Nouvelles pour expliquer qu'elle avait faire croire qu'elle était infirmière. Elle aurait même pris la pression d'une femme qui éprouve des ennuis de santé.