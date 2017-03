«Chaque fois qu'on la voit sourire, je pense à la famille du donneur»

La petite Élissa Grondin, 6 ans, célébrera bientôt le premier anniversaire de son nouveau cœur. La fillette se porte à merveille et la famille se tourne vers l'avenir.

La petite a attendu de nombreux mois avant de recevoir son nouveau cœur en mars dernier. Mais depuis son opération, une nouvelle vie s'offre à elle.

«Chaque fois qu'on la voit courir, qu'on la voit marcher ou qu'on la voit sourire, j'ai une pensée pour la famille du donneur et je me dis ''crime s'il n'y avait pas de ce donneur-là en particulier, elle ne serait plus là''», explique Patrick Grondin, le père d'Élissa.

La réadaptation d'Élissa se fait un jour à la fois. Depuis trois mois, ses parents constatent des progrès constamment.

«On augmente sur une pente assez évolutive au niveau de son poids. Parce que quand on a un système immunitaire fort, elle a de l'appétit parce qu'elle n'est pas tout le temps en train de combattre», explique Josée Scantland, la mère d'Élissa.

Élissa va devoir prendre des médicaments toute sa vie. Le moindre oubli peut avoir des conséquences graves sur sa santé. Ce qui demande une grande organisation.

«Elle prend des médicaments à 8h quand elle déjeune. Il y en avait sur l'heure du midi, mais maintenant il n'y en a plus. Sur l'heure du souper, il y en a un, car elle doit être à jeun. Et finalement le soir avant de se coucher», ajoute Josée Scantland.

En 2016, 10 personnes ont reçu une greffe d'organes, alors que 26 sont toujours sur la liste d'attente en Estrie. Au Québec, 480 greffes ont été effectuées et 841 personnes sont en attente.

La famille Grondin sera reconnaissante toute sa vie à la famille du donneur a sauvé la vie de leur fille. «On est ensemble et on est tellement choyés. Alors merci une fois encore à la famille du donneur. Merci à tous ceux qui signent les cartes».

«La raison principale du refus c'est que les gens ne savent pas, car les gens en ont par parlé», explique Patrick Grondin.

À l'automne prochain, la fillette devrait faire son entrée à la maternelle.