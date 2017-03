Comité d’accueil bruyant pour Gaétan Barrette

Le ministre de la santé, Gaétan Barrette était de passage à Sept-Îles et il a été accueilli par des paramédics de la Côte-Nord, actuellement en grève générale illimitée, qui ont été particulièrement bruyants.

Ils ont également perturbé son point de presse pour procéder à une annonce concernant l'urgence de l'hôpital de Sept-Îles.

Les ambulanciers ont demandé au ministre de revenir à la table de négociations. Le Dr Barrette leur a indiqué qu’il ne négocierait pas directement avec eux, mais bien avec leurs employeurs. Il a toutefois avoué qu’en 1 an, il y avait eu très peu de progrès à la table de négociation.

«Historiquement, c’est la première fois que le ministre négocie directement avec les employeurs, affirmé Samuel Renaud, président du Syndicat des paramédics de la Moyenne et de la Basse-Côte-Nord. C’est l’enveloppe budgétaire du gouvernement qui négocie les salaires. Donc, on a toujours négocié avec le gouvernement. Cette fois-ci, dans la convention, c’est différent.»

«Quand j’entends les employés, comme j’ai entendu ici, dire :"Revenez à la table de négociations, Dr Barrette! Soyez honnêtes, négociez.", c’est de la désinformation syndical», a lancé le ministre Barrette.

«Encore mercredi soir, jusqu’à tard, on était en négociation. Nous sommes en négociation active. Il faut rappeler aux ambulanciers une chose très simple, et je le rappelle au grand public : nous ne sommes pas les employeurs des ambulancier.»

Investissement à l’hôpital de Sept-Îles

Le ministre Barrette était à Sept-Îles pour annoncer l’agrandissement et le réaménagement de certains espaces de l’hôpital de Sept-Îles. Le projet de 44,8 millions $ se fera notamment sur le terrain du stationnement. Au terme de ce projet en 2021, la superficie de l’urgence sera doublée.

Le ministre a bien insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une annonce électorale : «Ce montant-là est provisionné. Le point de départ c’est aujourd’hui (jeudi), et le reste c’est entre vos mains. Moi je viens annoncer la bonne nouvelle, mais la réalisation de la bonne nouvelle se fera par M. [Marc] Fortin [p.d.g. du CISSS de la Côte-Nord] et son équipe.»

Gaétan Barrette a évidemment été longuement questionné sur le projet Optilab, qui ferait en sorte de centraliser certaines des opérations de laboratoires de la Côte-Nord vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une véritable guerre de mots s’est enclenchée. Le ministre a qualifié le dossier de «désinformation syndicale», accusant les syndicats de vouloir faire peur à la population. Pendant qu’il assure que le projet n’entraînera aucune perte d’emplois dans la région, des syndiqués réunis à Baie-Comeau ont soutenu que 70 postes seraient abolis.

«Avoir su qu’il était là, on aurait peut-être essayé de le rencontrer, mais on ne pense pas que ça aurait donné grand-chose. Guillaume et Yves [deux représentants syndicaux] se sont déjà rendus à Québec pour lui remettre des signatures, et il n’a jamais voulu les rencontrer», a déclaré déclare le conseiller régional de la FTQ-Côte-Nord, Pascal Langlois.

«Alors qu’il vienne annoncer et saupoudrer quelques petits millions après toutes les coupures qu’il a faites, moi je ne mange pas de ce pain-là.»

Gaétan Barrette a répliqué : «À un moment donné, il faut en revenir. Il n’y aura pas d’impact sur le personnel sur la Côte-Nord. Que des tubes et des fioles soient transportées, ça n’a pas d’impact autre que sur le budget du gouvernement en laboratoire.»