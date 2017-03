Demande d'une politique pour compenser les retards de la STM

Un groupe de défense des utilisateurs du transport en commun demande qu'une politique de compensation des retards soit mise en place pour éviter que la Société de transport de Montréal (STM) ne perde trop d'argent avec le recours collectif contre les retards.

«On comprend que les usagers sont frustrés, mais ce n'est pas très constructif de retirer des sous à la STM, qui en a besoin pour donner un bon service», estime François Pepin, président de Transport 2000.

Selon lui, la STM devrait se pencher sur des solutions à moyen et long terme pour rétablir le lien de confiance des clients de la STM et éliminer leurs sources de frustration. Il souhaite notamment que la STM s'inspire du système de compensation en place à Laval et pour les trains de banlieue de Toronto.

«Les recours collectifs nous mettent tout de suite dans une situation de confrontation, alors qu'une compensation c'est plus une relation normale entre quelqu'un qui livre un service à un consommateur», a-t-il souligné.

À Toronto, Go Transit offre depuis 2012 des compensations à partir de 15 minutes de retard des trains de banlieue. À Laval, la Garantie qualité de la STL offre une compensation pour les retards des autobus de plus de 5 minutes.

Meilleur service

En attendant que le recours collectif déposé le 23 février dernier ne soit accepté par un juge, M. Pepin croit que la STM pourrait régler certains problèmes qui causent de la frustration et des retards. Ainsi, en plus de la compensation des retards, la STM devrait offrir «un meilleur service de surface» avec, notamment, beaucoup plus de voies réservées aux autobus.

«Rajouter plus d'autobus dans la congestion, ça ne donne rien», a-t-il ajouté.

La STM devrait également identifier les sources de problèmes et de pannes dans le métro.

Pas envisagé

La STM confirme qu'aucun programme de compensation n'est envisagé. «Lors d’une interruption de service du métro de plus de 30 minutes, nous mettons un service de navettes de bus en place», a indiqué Amélie Régis, conseillère aux affaires publiques pour la STM.

Ce système ne convainc toutefois pas M. Pepin, qui souligne que «le système de navettes actuel est très problématique parce que lorsque la panne arrive en heure de pointe, c'est presque tous les autobus qui sont utilisés. À ce moment-là, la STM est obligée de rediriger d'autres lignes pour offrir un service parallèle au métro».