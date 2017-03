Des représentants canadiens visitent le Mali

Des représentants de ministères canadiens ont visité à plusieurs reprises durant les derniers mois le Mali, possiblement en vue d’un futur déploiement militaire dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, a révélé le «Toronto Star».

Selon le quotidien torontois, des représentants des ministères de la Défense et des Affaires étrangères se sont rendus au Mali récemment. Pas plus tard que la semaine dernière, ce sont des fonctionnaires du tout nouveau programme des opérations de stabilisation et de paix des Affaires étrangères qui ont visité la capitale Bamako.

En août dernier, le premier ministre Justin Trudeau s’est engagé à fournir 600 soldats et 150 policiers, dotés d’un budget de 450 millions $, pour une ou des missions de paix de l’ONU.

Depuis, le gouvernement tarde à annoncer où seront déployés ces militaires, mais plusieurs indices laissent croire à un déploiement éventuel au Mali.

Plus qu’une simple mission de maintien de la paix, un déploiement dans ce pays, en proie à une insurrection d’islamistes radicaux, pourrait mettre en danger la vie des militaires envoyés en mission. C’est pour cette raison que le gouvernement multiplie les visites, a expliqué la source du «Star».

Créée en avril 2013, la mission de l’ONU au Mali, la MINUSMA, est l’une des plus dangereuses qui soient. 114 soldats y ont perdu la vie depuis son lancement.

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a affirmé, cette semaine, que le gouvernement prendra le temps nécessaire pour décider où déployer les militaires. «C’est une grosse décision pour le Canada et notre gouvernement et je crois que tous les Canadiens comprennent qu’il est important de travailler avec nos alliés pour prendre la bonne décision.»