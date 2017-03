Des youtubeurs pour rejoindre les jeunes

Pour sa nouvelle campagne, Tel-jeunes a recruté quatre vedettes de YouTube bien en vue sur les réseaux sociaux, dont Lysandre Nadeau, qui a décidé de prêter main-forte à un organisme qui lui est déjà venu en aide.

La jeune youtubeuse de 21 ans, qui s’est déjà confiée à Tel-jeunes au cours de son adolescence, n’a pas hésité une seconde lorsque l’organisme l’a approchée pour participer à la nouvelle campagne publicitaire.

«J’ai appelé Tel-jeunes quatre fois environ, et à chaque fois, ça m’a fait un immense bien, a-t-elle affirmé. C’est vraiment libérateur.»

Lysandre Nadeau avait 12 ou 13 ans quand elle a eu le réflexe de se confier aux téléphonistes de l’organisme. «Le fait qu’ils ne te voient pas, qu’ils ne savent pas qui tu es, ça rassure en quelque sorte, a-t-elle confié. Tu ne te sens pas jugé, tu te sens seulement écouté, explique la jeune femme. Peu importe ce que tu as à dire, ils te prennent au sérieux. C’est important quand t’es jeune et que t’as l’impression que tes problèmes ne sont jamais pris en considération.»

Avec plus de 27 000 abonnés sur Facebook et YouTube, et suivie massivement sur Instagram et Tweeter, elle a une voix qui porte. «J’ai parti ma chaîne YouTube en 2010, alors il y a des fortes chances que j’aie appelé Tel-jeunes alors que j’étais déjà sur le web et que je commençais à avoir une certaine visibilité, se remémore Lysandre. J’inventais un faux nom sûrement!»

Les trois autres youtubeurs choisis par l’organisme sont Pellep, Emma Bossé et Simon Leclerc.

«Quand j’étais plus jeune, j’étais plus rondelet, disons, et quand je me faisais écoeurer, je savais que Tel-jeunes était là si jamais je ne savais plus quoi faire», a expliqué Pellep, directeur-fondateur du site Petit petit gamin.

«Je reçois à chaque semaine des messages de jeunes, des jeunes filles surtout puisque c’est un peu plus mon public cible, qui me parlent de leurs problèmes et je les réfère toujours à Tel-jeunes», a ajouté Emma Bossé.

Stratégie publicitaire 2.0

Lancée la semaine passée, la nouvelle campagne de Tel-jeunes comporte jusqu’à maintenant quatre capsules, diffusées uniquement sur le web. Chacune d’entre elles a été visionnée près de 50 000 fois, selon les chiffres fournis par l’organisme. Ces données ne représentent que les visionnements effectués sur leur page Facebook.

Au mois de janvier seulement, Tel-Jeunes a reçu 1200 appels et 967 jeunes ont texté l’organisme, échangeant jusqu’à 34 600 messages.

La dernière campagne publicitaire remontait à plus de six ans.