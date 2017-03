Elle retrouve son chien aveugle disparu depuis une semaine

Une communauté s'est réunie pour venir en aide à une femme qui avait perdu son chien aveugle dans un secteur boisé de la Californie. Heureusement, l'animal a finalement pu être retrouvé une semaine plus tard.

Le 28 février, Beth Cole a partagé un message sur Facebook proposant une récompense après avoir perdu son chien Sage, une femelle Labrador blonde aveugle.

«Nous avion presque perdu espoir. Vous savez, nous n'avions pas de signe d'elle», explique-t-elle.

Le message s'est partagé et s'est rendu jusqu'à Dan Estrada, un voisin et pompier qui a finalement trouvé Sage.

«On regardait et on a vu ce qu'on croyait être un sac de poubelle et en regardant plus proche, on a vu que c'était Sage», raconte-t-il.

Épuisée de ces huit jours dans la nature, Sage était incapable de se lever. C'est Dan qui a dû traverser un ruisseau pour se rendre jusqu'à elle. Il l'a ensuite ramenée à sa famille.

«Tout le monde était ensemble. Il y avait beaucoup de larmes et c'était une belle réunion», ajoute-t-il.

Sage se porte bien et sa famille pense à investir dans un collier muni d'un petit GPS.

