Huit femmes libérées de l’emprise d’un homme accusé de trafic humain

Huit femmes ont été libérées mardi dernier de l'emprise d’un homme qui menaçait de s’en prendre à elles et à leurs familles si elles ne revenaient pas à la maison du suspect, située dans l’État de la Géorgie. L’une d’elles a finalement pu contacter le 911.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

Ces femmes âgées entre 19 et 22 ans ont toutes été forcées d’avoir un tatou au poignet les liant à leur agresseur et à un gang de rue. Elles devaient travailler dans des clubs de danseuses de la région.

L’individu, Kenndric Roberts, 33 ans, se serait enrichi grâce à ces crimes. Il fait face notamment à des accusations de trafic humain.

«D’après ce que ma fille m’a dit, il avait des informations sur moi et notre famille et si elle ne revenait pas, il allait nous pourchasser et nous tuer», a raconté la mère de l’une des victimes aux médias.

Roberts aurait rencontré quelques-unes de ses victimes sur le site de rencontre seekingarrangement.com.

Les victimes obtiendront de l’aide de Georgia Cares, un organisme à but non lucratif.

«Nous voulons leur donner des soins, mais nous voulons également savoir ce qui a pu les rendre aussi vulnérables», a dit Heather Stockdale, une intervenante, en entrevue à CNN.