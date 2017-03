Importante saisie de drogue et d’armes à feu à Laval

Une perquisition effectuée dans le cadre d’une enquête sur un réseau de distribution de stupéfiants a non seulement permis aux policiers de trouver de la drogue, mais aussi plusieurs armes d’assaut et des munitions, sur le territoire de Laval.

L’opération a été menée le 12 janvier, mais ce n’est que jeudi après-midi, soit près de deux mois plus tard, que la police de Montréal a dévoilé les informations au sujet de cette importante saisie.

L’enquête menée par les enquêteurs du Module antigang de la section du crime organisé du SPVM a conduit les forces de l’ordre à la résidence de Nicolae Catalin Vinersar, à Laval.

Sur place, les policiers ont découvert des stupéfiants, de l’argent comptant et plusieurs armes à feu.

Aucune de ces armes n’était enregistrée.

Connu des milieux policiers, Nicolae Catalin Vinersar, âgé de 50 ans, a été arrêté et a comparu sous 14 chefs d’accusation, dont possession d’armes prohibées, possession d’armes à autorisation restreintes et possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.