Jennifer Lopez en couple avec le joueur de baseball Alex Rodriguez?

Jennifer Lopez serait en couple avec le joueur de baseball Alex Rodriguez. La chanteuse de 47 ans a connu une brève histoire avec le rappeur Drake, mais elle serait maintenant en couple avec le sportif, qui est déjà sorti avec Madonna, Kate Hudson ou encore Cameron Diaz.

«Ils se fréquentent depuis quelques semaines, assure une source à People.com. Jennifer a l’air ravie. Il a passé du temps avec sa famille, et elle aime qu’il soit papa. Mais elle sait que c’est un homme à femmes, et elle fait attention. Pour le moment, elle prend juste du bon temps. Elle est célibataire, et elle aime sortir.»

Jennifer Lopez a des jumeaux de 9 ans issus de son mariage avec Marc Anthony, et Alex Rodriguez a une fille de 12 ans et une fille de 8 ans avec son ex-femme, Cynthia Scurtis.

Un porte-parole du sportif surnommé A-Rod n’a pas souhaité commenter la nouvelle quand il a été contacté par le média. L’équipe de la vedette n’a quant à elle pas donné suite aux demandes de confirmation.

Le sportif de 41 ans est célibataire depuis peu: il a mis un terme à sa relation avec la femme d’affaires Anne Wojcicki en février, après presqu’un an de relation. C’est la première histoire de Jennifer Lopez depuis la fin de sa fréquentation avec Drake, avec qui elle ne prenait pas les choses non plus très au sérieux.

«C’était sympa et ça l’est toujours quand ils se voient, confiait précédemment une source à People à propos de Drake et J-Lo. Ils adorent traîner ensemble et faire de la musique. Elle le respecte énormément et elle respecte son talent, et lui aussi.»

Jennifer Lopez est sortie avec plusieurs hommes plus jeunes qu'elle: avant le chanteur canadien de 30 ans, elle était en couple avec Casper Beau, 29 ans. Mais elle assurait lors de son passage dans le Ellen DeGeneres Show qu’elle ne pense pas à l’âge quand elle se lance dans une relation.

«Arrêtez ! Je ne sors pas avec des jeunes. Je n’estime pas que les gens doivent être plus jeunes. Ce n’est pas ça, le truc, a-t-elle dit. Je rencontre juste des gens, et si je sors avec eux, je sors avec eux, et si je les aime bien, je les aime bien, et si je ne les aime pas, je ne les aime pas. C’est la personne qui compte, vous comprenez? C’est ce qu’ils sont qui comptent. L’âge n’a rien à voir avec ça. Ça dépend du fait si je suis attirée par leur esprit, leur âme, je ne sais pas... leur énergie.»