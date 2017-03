Le sénateur Don Meredith a enfreint les règles du Sénat quand il a eu une relation sexuelle avec une adolescente, a statué la conseillère en éthique de la chambre haute, Lyse Ricard.

Nommé en 2010 par le premier ministre Stephen Harper, Don Meredith a dû quitter le caucus conservateur en raison d’un scandale sexuel pour avoir entretenu une présumée relation intime avec une adolescente durant deux ans.

Une jeune femme avait raconté au journal «Toronto Star» qu’elle aurait rencontré en 2014 le sénateur ontarien lors d’un événement religieux alors qu'elle était âgée de 16 ans. M. Meredith, qui est marié, est également un pasteur pentecôtiste.

Le sénateur et l’adolescente auraient d'abord communiqué par Skype, et l’homme lui aurait notamment demandé de se déshabiller. Pendant deux ans, ils ont notamment communiqué par textos, en plus de se rencontrer régulièrement. Lors de ces rencontres, Don Meredith aurait eu des contacts sexuels avec elle.

Le sénateur Meredith n'a pas respecté les «normes les plus élevées en matière de dignité» du Sénat canadien, a conclu le Bureau du conseiller sénatorial en éthique, selon ce que rapporte le journal de Toronto, jeudi.