Martin Coiteux rencontre les élus du Bas-Saint-Laurent

Québec va injecter 810 millions $ d'ici 10 ans dans le développement régional. Le gouvernement promet que ce sont les élus des régions qui vont décider où ira cet argent.

Le ministre des Affaires municipales Martin Coiteux était en consultation à ce sujet jeudii à Rimouski.

C’est en décembre dernier que le gouvernement a annoncé la mise sur pied du Fonds d’appui pour le rayonnement des régions. Cela se veut un rayonnement autant économique que culturel. De cette enveloppe, 30 millions seront disponibles dès 2017-2018.

Ce fonds s’inscrit dans le cadre du projet de loi 122 qui vise à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité, et donc que leur autonomie et leur pouvoir doivent être accrus en conséquence. C’est pour cette raison que les élus sont donc invités à faire part de leurs priorités au ministre Martin Coiteux qui parcourt le Québec depuis la fin janvier à ce sujet.

«Tout le secteur forestier, l’agriculture, le tourisme, toute la question de l’innovation, c’est un enjeu prioritaire, a souligné la mairesse de Mont-Joli, Danielle Doyer. Notre capacité de répondre à tout ce qui est recherche / développement / innovation, et de regarder autrement notre développement en agriculture, en culture, et en tourisme, ou quel que soit le secteur d’activité, c’est ce qui permettra de garder nos jeunes chez nous.»

Pour le député de Rimouski, Harold Lebel, les sommes accordées sont moindres que celles qui étaient associées aux anciennes structures régionales comme les CLD et les CRÉ. «On pense avoir peut-être 2,5 millions pour des projets ici dans la région. On nous a coupés environ 5 millions dans les dernières années avec [l’abolition] des CRÉ et des CLD. En bout de ligne, c’est moins d’argent dans nos régions. Et, en plus, on nous impose une structure où, en fin de compte, c’est la décision du gouvernement.»

Martin Coiteux terminera ses consultations d’ici la fin du mois de mars. Il devrait ensuite annoncer comment l’argent sera redistribué, vers le mois de juin.