Plus de donneurs identifiés et moins de refus des familles

Les hôpitaux du Québec identifient davantage de donneurs d'organes et les refus des familles diminuent, selon le bilan annuel de Transplant Québec rendu public jeudi.

626 donneurs potentiels d'organes ont été ciblés l'an passé au Québec, c'est 60% de plus qu'en 2010.

Auparavant, il fallait que les patients soient en mort cérébrale, mais, depuis quelques années, les décès cardiocirculatoires, soit l'arrêt du coeur et de la circulation sanguine, immédiatement après l'arrêt des traitements, sont de plus en plus nombreux.

Il y a un an, la vie d’Élissa changeait

Ce ciblage a très certainement sauvé la petite Élissa Grondin. Dans quelques jours, le 29 mars, ça va faire un an que la petite fille de Sherbrooke a reçu un nouveau coeur à l'Hôpital Ste-Justine après avoir été placée durant 7 mois sur une liste d'attente.

Elle a pu quitter le CHU Ste-Justine, sous les applaudissements du personnel en juillet dernier.

De retour à la maison, elle a subi 3 pneumonies et une gastroentérite qui ont inquiété ses parents.

Elle prend encore plusieurs médicaments, mais son état de santé s'améliore.

«Depuis trois mois, dit sa mère Josée Scantland, son système immunitaire est plus fort. Elle prend du poids.»

Élissa fait partie des patients qui ont été sauvés grâce aux dons d'organes.

Moins de refus en 2016

Selon Transplant Québec, 626 donneurs potentiels ont été identifiés l'an passé. De ce nombre 170 ont été retenus, soit deux de moins que l'an passé. Les autres donneurs potentiels ont été écartés en majorité pour des raisons médicales, comme le cancer ou le VIH par exemple. En 2016, 480 patients ont été greffés, c’est 27 de moins qu'en 2015.

Il ne faut pas oublier qu'un donneur peut léguer plusieurs de ses organes.

«Les équipes de soins ont amélioré leur approche avec les familles en deuil. Il y a aussi des médecins coordonnateurs dans 10 hôpitaux, explique Louis Beaulieu, directeur de transplant Québec.»

Malgré cela 154 familles ont refusé un don. C'est cependant en diminution de 26 à 21 % depuis un an.

«On peut faire mieux, ajoute Louis Beaulieu. En Espagne, champion du don d'organes, le taux de refus est d'environ 16%.»

Trois millions de Québécois seraient prêts à faire un don d'organes à leur décès et 4 sur 10 ont signé de registre de la Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ) et celui de la Chambre des notaires.

«Le principal problème selon le père d'Élissa, Patrick Grondin, c'est que certaines personnes qui meurent n'ont jamais parlé de leur dernière volonté à leur famille et elle ne sait pas comment réagir.»

La mère d'Élissa aime écouter battre son nouveau coeur. La petite fille a été très chanceuse. Les donneurs d'organes chez les moins de 18 ans représentent seulement 8% de tous les donneurs qui meurent chaque année au Québec. C'est en moyenne 15 enfants.

«On ne pourra jamais assez remercier le donneur que nous ne connaissons pas et sa famille, répètent ses parents.»

Élissa peut maintenant s'amuser avec son petit frère et avoir une nouvelle vie.

Elle est vraiment tout ce que peut représenter l'importance des dons d'organes au Québec.

Principales greffes reçues

Un rein: 275

Un foie: 99

Un coeur: 46

Des poumons: 46