Réfugiés aux frontières: le Manitoba demande l’aide d’Ottawa

Le premier ministre manitobain Brian Pallister a réclamé jeudi un soutien supplémentaire du gouvernement fédéral pour faire au flot de demandeurs d'asile qui traversent le Manitoba en provenance des États-Unis.

Soulignant que plus de 200 demandeurs d'asile ont traversé illégalement la frontière depuis le 1er janvier, M. Pallister demande à Ottawa un soutien supplémentaire pour le logement, le remboursement des coûts des soins de santé, aide au revenu d'emploi et les coûts de formation du marché du travail.

«Le Manitoba accueille le plus grand nombre de réfugiés par habitant d'une province au Canada et, récemment, nous avons assisté à une augmentation spectaculaire du nombre de personnes qui traversent le Canada à la frontière du Manitoba», a-t-il indiqué.

Le chef conservateur a également exprimé ses inquiétudes quant à la détermination des demandeurs d'asile qui font le voyage en dépit des risques importants pour leur sécurité. Il a aussi tenu à remercier ses concitoyens.

«Les Manitobains ont répondu avec générosité et compassion, accueillant ces nouveaux venus à bras ouverts et à cœur ouvert. Je félicite et remercie chaque personne qui a contribué à assurer la sécurité et le bien-être des personnes qui cherchent refuge et de celles qui vivent dans les villes frontalières», a ajouté M. Pallister.