Tretiak intronisé «Héros» au Panthéon québécois des animaux

Un chien qui a sauvé ses maîtres lors de l’incendie de leur résidence le printemps dernier sera décoré au cours des prochains jours alors qu’il sera intronisé au rang de «Héros» au Panthéon québécois des animaux.

Le 24 mai 2016, Jean-Philippe Laroche s’était assoupi sur le divan au rez-de-chaussée de sa résidence de Saguenay alors que sa conjointe Édith dormait au sous-sol lorsqu’un incendie dû à un problème électrique a pris naissance sous les escaliers.

«Tretiak est venu me réveiller parce qu’il sentait probablement que quelque chose n’allait pas bien. Il a commencé à me donner des coups de nez et à pleurer parce qu’on ne veut pas qu’il jappe dans la maison. Finalement, je me suis réveillé et je me suis rendu compte rapidement que la fumée occupait déjà toute la maison», a raconté à TVA Nouvelles Jean-Philippe Laroche.

«J’ai essayé de descendre avec un extincteur, mais comme on éteint juste trois bougies avec ça, je suis remonté, je suis sorti et j’ai appelé ma blonde sur son cellulaire pour la réveiller», ajoute l’homme.

Pour venir en aide à sa conjointe, M. Laroche a finalement brisé une fenêtre du sous-sol avec un bâton de baseball avant d’entrer et de ressortir avec elle quelques instants plus tard.

Ce n’est que lorsqu’il a pu retourner dans la maison que le couple a compris qu’il a passé bien près de ne jamais se réveiller.

«On s’est rendu compte que la ligne de fumée était en bas du divan. Il me restait à peu près une ou deux minutes. [...] S’il n’avait pas été là, c’est presque sûr que j’y passais», raconte Jean-Philippe Laroche.

L’Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux récompensera donc Tretiak pour sa bonne action.

«Ça a été des mois assez longs, assez éprouvants, donc on est contents que ça se fasse. [...] Ça va un peu boucler la boucle de l’aventure. Ça va conclure avec un beau sourire», conclut Jean-Philippe Laroche.