Trump débouté par la Cour suprême du Canada

Les déboires du président américain Donald Trump devant les tribunaux le suivent même jusqu’au Canada.

La Cour suprême du pays a débouté le magnat de l’immobilier, jeudi, en refusant d’entendre son appel dans une affaire concernant un hôtel de Toronto faisant partie de son empire.

Trump tentait de faire casser un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario rendu en 2016, qui avait tranché en faveur de deux investisseurs floués ayant acheté des appartements dans l’hôtel dans le but de les louer.

Les demandeurs, Sarbjit Singh et Se Na Lee, ont chacun acheté une unité dans le Trump International Hotel construit dans le quartier financier de Toronto.

Le gestionnaire des lieux, Talon International Development, avait fait miroiter des profits importants aux investisseurs. Mais ceux-ci ne se sont jamais matérialisés, bien au contraire.

Sarbjit Singh et Se Na Lee ont plutôt perdu 1,2 million dans leur aventure.

La plus haute cour de l’Ontario a donc ordonné Donald Trump et ses associés de payer des dommages et intérêts aux demandeurs pour fausse représentation, ce qu’ils contestaient.

Donald Trump est à couteaux tirés avec les tribunaux américains, qui ont invalidé à plusieurs reprises des décrets présidentiels. Il a aussi essuyé des centaines de poursuites judiciaires dans les dernières décennies concernant ses investissements aux quatre coins de la planète.