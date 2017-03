Un homme de Toronto assassiné au Costa Rica

Un professeur de mathématique de la région de Toronto a été poignardé à mort alors qu’il s’était levé tôt pour aller prendre des photos du lever de soleil sur une plage du Costa Rica, ont rapporté plusieurs médias mercredi.

Bruce McCallum, 58 ans, se serait retrouvé bien malgré lui au cœur d’une tentative de vol, estiment les autorités. L’événement s’est produit tôt dimanche matin dans la ville de Puerto Viejo.

Amateur de photographie, Bruce McCallum était avant tout un professeur de mathématique talentueux et grandement apprécié de ses élèves de l’Institut collégial Albert Campbell. «On se sent vide à l’intérieur. Il était tellement une bonne personne», a témoigné Caroline Crabtree, une enseignante et amie, au «Toronto Sun».

«Il s’intéressait vraiment aux gens et il avait une passion pour les enfants, l’enseignement et les êtres humains», a poursuivi Mme Crabtree.

D’anciens élèves se sont aussi tournés vers Facebook pour encenser le professeur.

Bruce McCallum a été poignardé à deux reprises à l’estomac, puis abandonné en bordure d’une route. Son appareil photo et son sac à dos ont été volés, a rapporté le journal local «Tico Times».

La police locale a indiqué avoir en sa possession une vidéo montrant deux adolescents agresser M. McCallum.

La victime se trouvait au Costa Rica depuis le 19 février, en compagnie d’un groupe de touristes.