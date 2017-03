Un technicien perd la vie lors d’un entraînement

La Défense nationale a annoncé, mercredi soir, le décès d’un technicien en recherche et sauvetage de l’Aviation royale canadienne (ARC), dans un accident lors d’un exercice d’entraînement.

Le caporal-chef Alfred Barr était membre du 435e Escadron de transport et de sauvetage qui est établi à Winnipeg. Ce technicien en recherche et sauvetage de l’ARC qui travaillait à la 17e Escadre Winnipeg est décédé dans un accident lors d’un exercice d’entraînement près de Yorkton, en Saskatchewan, mercredi.

La Défense nationale a indiqué que l’ARC mènera une enquête sur l’accident afin d’en déterminer la cause.

Le colonel Andy Cook, commandant de la 17e Escadre Winnipeg, a tenu à exprimer ses condoléances à la suite de l'accident: «Au nom de toute la 17e Escadre et de l’ensemble de l’ARC, je veux exprimer mes plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues militaires du caporal-chef Alfred Barr. Le caporal-chef Barr était un membre estimé de l’équipe de recherche et de sauvetage du 435e Escadron, et il va énormément nous manquer.»

«Chaque année, nos escadrons et nos techniciens en recherche et sauvetage effectuent des milliers d’exercices téméraires et de missions réelles afin de protéger la population canadienne. Ce n’est pas un travail facile. La perte vécue aujourd’hui nous rappelle que l’altruisme façonne cette profession», a renchéri le chef d’état-major de la Défense, Jonathan Vance.

De son côté, le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, a déploré la mort «d’un des meilleurs techniciens en recherche et en sauvetage du Canada».