Une fillette mordue par un pitbull alors qu'elle jouait avec lui

Une fillette a été mordue au visage jeudi matin en jouant avec son chien qui «pourrait être de type pitbull» selon les policiers du SPVQ.

L’incident s’est produit dans un logement de l’arrondissement Charlesbourg en matinée, jeudi. Selon les informations préliminaires, l’enfant jouait avec l’animal lorsqu’elle a été accidentellement mordue au visage.

«Elle était en train de jouer, on ne parle pas d’une attaque en règle comme on l’a déjà vue. Elle jouait avec un drap et le chien l’aurait mordue au visage», explique Étienne Doyon, porte-parole du SPVQ.

La petite a été transportée dans un centre hospitalier pour soigner ses blessures. Le chien a quant à lui été confié à un proche de la famille le temps de l’enquête.

MARC VALLI�RES/AGENCE QMI La police de Québec a ouvert une enquête après qu'un enfant eut été mordu au visage par un chien, possiblement un pitbull, dans un logement de la rue Charlesbourg, à Québec, le jeudi 9 mars 2017.

«Le chien était très calme à l’arrivée de nos agents», précise M. Doyon.