Vente d'Emballages Bettez: les employés sont soulagés

Près de sept mois après l'arrestation hautement médiatisée de son directeur général, Jonathan Bettez, l'entreprise Emballages Bettez de Trois-Rivières est officiellement vendue à Solutions Sherby.

«Ce que Sherby achète, pour être honnête, oui on a acheté du matériel, mais ce n’est pas ça la transaction, a expliqué Denis Forand, président de la compagnie. On a acheté une expertise qui se situe dans les employés qui étaient ici.»

Depuis la mise en accusation de Jonathan Bettez pour possession de pornographie juvénile, l’entreprise était en chute libre, puisque plusieurs clients et fournisseurs avaient rompu leur lien d’affaires.

La direction avait même décidé de retirer le lettrage des camions de livraison, pour réduire la pression sur les employés qui recevaient parfois des injures.

Après l’annonce de la vente, la nouvelle administration a reçu des appels d’anciens fournisseurs voulant reprendre leur partenariat d’affaires.

«On espère qu’on a acheté un réseau de contacts de clients, un réseau de contacts de fournisseurs additionnels, c’est ça notre achat qu’on a fait, a indiqué M. Forand. Et je ne m’en cache pas, c’était à un prix à rabais.»

Les rares employés qui sont restés fidèles à l'entreprise vont garder leur emploi.

«On est extrêmement contents de joindre les rangs de Sherby et de pouvoir passer à autre chose, a déclaré François Jodoin, qui a succédé à Jonathan Bettez au titre de directeur général de l’entreprise. Est-ce qu’on a été affectés parce cette histoire-là, par ce qui s’est passé? Oui, absolument. On n’est pas différents du reste des Québécois, absolument pas. On a été affectés et je tiens à mettre les choses en perspective. Il faut comprendre que la majorité des employés ici sont des chefs de famille qui ont travaillé fort. On s’est battus vraiment pour gagner notre gagne-pain. On s’entend qu’il y avait vraiment des conditions de travail qui étaient loin de la normale.»

«Les gens n’ont pas idée à quel point on s’est serré les coudes», a ajouté M. Jodoin, la voix nouée par l’émotion.

Au total, une douzaine d’emplois sont conservés et la nouvelle administration espère pouvoir engager davantage au cours des prochains mois.