Victimes d’un présumé prédateur sexuel en cavale recherchées

La police de Gatineau est à la recherche de victimes potentielles d’un présumé prédateur sexuel de 35 ans qui est actuellement en cavale.

Richard Thomas Miller est recherché en vertu d’un mandat d’arrestation pour plusieurs infractions criminelles commises à l’égard d’une jeune fille de moins de 16 ans, dont contact sexuel, incitation à des contacts sexuels, leurre informatique et avoir rendu accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite.

Lors d’une perquisition menée à l’ancien domicile du suspect au 66, rue Vaudreuil, à Gatineau, les policiers ont découvert des éléments de preuve qui leur ont fait croire que l’individu aurait fait d’autres victimes.

«Le suspect se sert d’internet et d’applications populaires auprès d’adolescentes afin d’avoir avec elles des conversations à caractère sexuel et d’échanger des images et des vidéos intimes», a indiqué la porte-parole de la police de Gatineau, Andrée East.

La seule victime présumée à s’être manifestée jusqu’ici aurait été attirée par Richard Thomas Miller jusque chez lui, où il aurait eu des contacts sexuels avec elle.

Sur le web, le Gatinois clavardait essentiellement en anglais avec les enfants. Il était particulièrement actif sur le site de rencontre Whisper et sur l’application Kik.

Sur Whisper, il se faisait passer pour un certain Rick, âgé de 19 ans, tandis que sur Kik, il utilisait le pseudonyme Buck Foy.

Richard Thomas Miller n’hésitait pas à utiliser ses propres photos sur ses profils.

Les personnes qui auraient été victimes de Richard Thomas Miller sont invitées à porter plainte auprès de leur service de police local ou à communiquer avec la ligne de renseignement criminel de la police de Gatineau, au 819 243-INFO (4636), option 5. Les victimes ou leurs parents peuvent préciser que leur plainte est liée au numéro de dossier 2017-1742.