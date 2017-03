Visite des coulisses du pont-tunnel Louis-H. Lafontaine

Alors que le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine s’apprête à célébrer son 50e anniversaire, les journalistes ont eu un accès privilégié aux coulisses de l’imposant ouvrage qui relie Montréal à Boucherville, cet avant-midi.

Lors de son inauguration en mars 1967, le pont-tunnel était la structure de béton la plus imposante au monde et sa construction a nécessité un travail de génie colossal alors que sept immenses caissons ont été construits, mis à l’eau, puis soigneusement coulés plusieurs mètres sous l’eau.

«On est allé déposer tout un amalgame de pièces et on les a déposées dans le fleuve. C’était quelque chose d’assez original à l’époque. Ça représentait un défi au niveau du maintien de la navigation au-dessus et ça représentait un défi au niveau de toute la technologie à développer qui n’était pas connue à l’époque», explique Sadi Moubayed, ingénieur au ministère des Transports.

Encore aujourd’hui, une couche de roche est présente sur le dessus du pont-tunnel pour l’empêcher de flotter.

Afin de maintenir la structure en bon état, des travaux de réfection devront bientôt être réalisés, mais le ministère des Transports attendra la fin du pont Champlain pour entreprendre le chantier du pont-tunnel. Les travaux pourraient donc s’amorcer vers 2019.