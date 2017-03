Deltell choisit d’appuyer Erin O’Toole

Le député québécois Gérard Deltell a annoncé vendredi qu’il donne son appui au député ontarien de 44 ans Erin O'Toole dans la course à la direction du Parti conservateur.

«Après mûres réflexions, j’ai déterminé que le meilleur candidat ayant vraiment fait ses preuves et qui est prêt à diriger notre Parti, puis le Canada, est Erin O’Toole», a déclaré en conférence de presse le député de la région de Québec.

En tant que vétéran, avocat et ancien ministre, M. O’Toole est le plus expérimenté des 14 candidats en lice, en plus d’être «pragmatique» et «rassembleur», a plaidé M. Deltell.

«Solide avocat, il est l’un des rares candidats qui pourra vraiment débattre avec Justin Trudeau en français et en anglais», selon le député de la circonscription de Saint-Laurent.

Sur le sujet de la langue, M. O’Toole a admis qu’il devra améliorer son français dans les prochains mois.

L’ancien ministre des Anciens Combattants s’est réjoui de l’appui de M. Deltell, qui est selon lui «l’avenir du parti».