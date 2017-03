Dernières chances pour les candidats à «La Voix»

La cinquième ronde des auditions à l’aveugle de «La Voix», dimanche soir, à TVA, marque la dernière pour les aspirants candidats à se faire recruter dans une des quatre équipes des coachs.

Du côté d’Isabelle Boulay, Marc Dupré, Éric Lapointe et Pierre Lapointe, c’est aussi l’heure des derniers choix, sachant qu’il reste seulement deux places dans les équipes des gars et trois pour la coach féminine.

«On sent une tension chez les coachs qui savent que c’est le dernier moment pour trouver les perles qui vont compléter leurs équipes», a expliqué Stéphane Laporte, producteur associé de l’émission.

Au menu musical de cette émission dominicale, on devrait entendre des chansons de Portishead, Stéphane Venne ou encore Jean Leloup. Tous les gens devraient être représentés, du rock à la pop, en passant par l’alternatif, le jazz ou encore du country.

Les candidats représentent également bien la diversité du Canada, avec des concurrents du Nouveau-Brunswick à l’Alberta, en passant par Victoriaville. Et même une candidate originaire du Congo.

En route vers les duels

Dès la semaine prochaine, la période des duels va s’ouvrir pour trois dimanches consécutifs.«Les coachs vont avoir à jumeler leurs douze participants pour faire six duos pour les duels, a expliqué le producteur associé. À partir de dimanche prochain, ce sera aussi l’arrivée des mentors.»

Isabelle sera épaulée par Paul Daraîche, Pierre Lapointe sera accompagné des Sœurs Boulay, Éric Lapointe avec Michel Pagliaro et Marc Dupré pourra compter sur le soutien de Corneille.

«Les coachs prennent en charge la direction artistique des duels. Ce sont eux qui choisissent qui chante avec qui, quelle chanson ils vont interprétés, et en répétition, le coach et le mentor guident les candidats, avant de devoir choisir le gagnant à la fin de la prestation. Et chaque coach a la possibilité de voler un candidat à deux reprises.»