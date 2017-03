Des commerçants de Baie-Comeau inquiets

Les entrepreneurs généraux de Baie-Comeau craignent de ne pas pouvoir offrir les garanties nécessaires pour construire les premiers 22 kilomètres entre Baie-Comeau et Manic-2.

Le ministère des Transports a affirmé qu'il ne peut pas fractionner le contrat de plus de 60 millions $, mais qu’il compte offrir un volet de sous-traitance régionale, ce qui plaît aux entrepreneurs d'ici.

«Ils ont quand même ouvert la porte au volet de sous-traitance régionale qui pourrait être une approche un peu comme Hydro-Québec fait avec ses projets pour favoriser justement les entrepreneurs plus petits à faire une partie des contrats de travaux des entrepreneurs généraux», indique Mario Laberge de l’entreprise Rénald Côté 2007.

Les commerçants du secteur Est ont pu participer à une première table de travail pour trouver des solutions à la perte du tronçon actuel de la route 389 près de leurs commerces.

«Va falloir aussi que ces gens-là s’impliquent et je suis convaincu que ce sont des gens de bonne volonté et qu’on va arriver à un consensus. Ce sont des changements majeurs, mais on ne peut pas arrêter le progrès», affirme le président de la Chambre de commerce de Manicouagan, Pierre Desgagnés.

Les travaux pour construire les premiers 22 kilomètres de la route 389 devraient s'amorcer en 2018 et se poursuivre jusqu'en 2020.