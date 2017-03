Hausse fulgurante du compte de taxes municipales à Matane

Des propriétaires de résidences d'hébergement privées pour aînés de Matane songent sérieusement à mettre la clé sous la porte en raison d'une hausse fulgurante de leur compte de taxes municipales.

«Moi, ça a augmenté de beaucoup, de 1388 $ par année. Ça me décourage beaucoup», dénonce la propriétaire du Foyer Béatrice, Lise Gagnon.

Même son de cloche pour la copropriétaire du Foyer Bienvenue chez vous, Ève Gendron. Si la valeur foncière de la propriété de Mme Gendron a augmenté de 26 %, son compte de taxes a bondi de 52 %.

«C’est sûr que nous, on ne peut pas assumer cette hausse-là, a-t-elle dit. On n’est pas un hôtel. Lorsque je suis allée à la réunion du conseil, le maire faisait un parallèle avec un hôtel en disant que l’hôtel avait subi les mêmes augmentations que nous. Mais on est loin d’être un hôtel.»

Avec la hausse marquée de son compte de taxes municipales, le propriétaire de la résidence Cœur-à-Tout songe à fermer boutique. «Où on va les mettre [les aînés]? Ce n’est pas un "container", ce n’est pas un sofa, c’est un être humain», a déploré le propriétaire Michel Besner.

La municipalité a contracté la firme Servitech pour établir le nouveau rôle d'évaluation foncière. À partir de la valeur certifiée par l'entreprise, l'administration municipale a géré son compte de taxes.

Les petits propriétaires s'indignent contre le fait que la Résidence des Bâtisseurs, la plus grande en ville, n'ait pas à payer de taxes sur la valeur ajoutée à leurs travaux d'agrandissement.

«On a su entre les branches que cette résidence a été exemptée de taxes pendant cinq ans», s’insurge Michel Besner. La Résidence des Bâtisseurs n'a pas voulu nous accorder d'entrevue.

La municipalité n'a pas voulu nous expliquer les raisons de cette hausse de taxes.

«On est très sensibles à cette situation-là, et on va trouver des solutions», a affirmé le maire Jérôme Landry.

Les hausses de taxes fulgurantes feront l’objet d’une discussion à une séance de travail de la municipalité de Matane lundi.