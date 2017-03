Il tente de passer la frontière avec une «armure» de cocaïne

Un homme a été arrêté à l’aéroport international de New York-John F. Kennedy (JFK) alors qu’il tentait de passer la frontière avec une «armure» de cocaïne.

Juan Carlos Galan Luperon arrivait de la République dominicaine quand les douaniers ont découvert plus de 10 livres (4,5 kg) de drogue dissimulés sous ses vêtements.

L’homme avait «enrubanné» des poches de cocaïne autour de ses cuisses et de ses mollets, formant ainsi une sorte d’armure a fait savoir vendredi l’Agence des services frontaliers des États-Unis.

La drôle d’allure du jeune homme et sa nervosité ont rapidement mis la puce à l’oreille des douaniers qui ont procédé à son arrestation.

La drogue a été pesée et estimée à plus de 164 000 dollars, rapporte le New York Daily News.

Juan Carlos Galan Luperon fait face à des accusations de trafic de stupéfiants et doit comparaitre prochainement devant la cour fédérale de Brooklyn.