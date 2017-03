Karine Vanasse renoue avec le cinéma québécois

Après avoir beaucoup travaillé à la télé américaine ces dernières années, Karine Vanasse revient à ses premières amours, le cinéma québécois. Depuis un an, l’actrice a joué dans trois films québécois, dont le drame Mr. Roach, qui est actuellement en tournage à Montréal. «Je me rends compte que ça me manquait », admet-elle, rencontrée jeudi sur le plateau de tournage du film.

«Retrouver les plateaux et les réalisateurs québécois était important pour moi, explique en entrevue Karine Vanasse, qui a aussi tourné récemment dans les séries télé Blue Moon (au Québec) et Cardinal (au Canada anglais).

