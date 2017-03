La petite enfance et l’école sont prioritaires, juge le ministre de l’Éducation

Le ministre de l’Éducation Sébastien Proulx, reconnaît qu’il existe des problématiques diverses chez les enfants dans les écoles et souhaite mieux former les intervenants scolaires, a-t-il déclaré dans le cadre d’une série de reportages réalisée par l’équipe de l’émission Mario Dumont.

«Il y a davantage d’enfants avec des problèmes particuliers, c’est vrai ici et ailleurs. Il faut y faire face», a indiqué M. Proulx en entrevue avec Mario Dumont.

Le ministre juge toutefois que les enfants avec des difficultés d’apprentissage ne sont pas des exceptions. «Ce sont des enfants qui ont des défis, des opportunités d’apprendre qui seront différentes. Il faut travailler avec l'enfant et avec ses parents, dans la collaboration et dans la connaissance», juge le ministre de l’Éducation.

M. Proulx ajoute que l’une des difficultés majeures pour les familles est d’abord d’obtenir un diagnostic, comme l’a montré notamment l’histoire de Maélie, dévoilée plus tôt cette semaine, par l’équipe de l’émission Mario Dumont à LCN. Le ministre avoue ne pas à comprendre pourquoi les familles ne sont pas mieux informées par les autorités scolaires, alors que plusieurs sont en attente de diagnostics, ou de services spécialisés.

«Je ne comprends pas pourquoi, si l’on attend de septembre à mai pour obtenir des services, qu’on soit dans le silence et dans l’ignorance et non dans l’accompagnement. Pas pour dire aux parents ''ça s’en vient'' mais ''voici ce qu’on fera lorsqu’on sera en mesure de vous offrir des services''», ajoute-t-il.

Il juge également inacceptable que le taux de diplomation des élèves en difficulté se situe sous les 50%. Il croit que la solution au problème pourrait être liée aux façons de faire, à l’intégration des élèves en difficultés aux classes dites ''normales'' ou non. «Ça appartient à une réalité locale», précise-t-il en ajoutant que son rôle est de s’assurer qu’il y ait suffisamment de services sur le territoire du Québec.

«50% de taux de diplomation chez nos élèves HDAA, ce n’est pas suffisant», souligne-t-il.

Avec l’atteinte de l’équilibre budgétaire, le ministre affirme qu’il y aura 900 nouvelles ressources disponibles en septembre. «Il faut agir là où ce sera payant de le faire, c'est-à-dire avec les petits», conclut-il.