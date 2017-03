L'histoire se répète à l'écocentre de Chicoutimi-Nord

Un citoyen a abandonné ses déchets en bordure du chemin menant au site plutôt que de s'y présenter pendant les heures d'ouverture.

«C'est sûr que c'est désolant de voir ça», a indiqué le conseiller municipal du secteur, Marc Pettersen.

Il rappelle que ceux qui ne respectent pas le règlement municipal s'exposent à une amende de 200 $.

«Cette année, on a une caméra cachée, a-t-il expliqué. On va visionner les bandes et si on est capable de repérer la plaque d'immatriculation du fautif, des amendes pourraient être données.»

















De vieux pneus, un fauteuil, une vieille tour d'ordinateur, un sac de golf et même une canne à pêche étaient visibles dans les déchets.

Lors du passage de l'équipe de TVA Nouvelles sur les lieux, un employé de la compagnie chargée du déneigement du site, a confié avoir déjà surpris des gens en pleine nuit, fouiller les conteneurs.

Même si l'histoire se répète chaque année avec l'arrivée du printemps, Marc Pettersen, constate que les délinquants sont moins nombreux qu'auparavant.

«Je pense qu'il y en a moins que par le passé, mais ça demeure une minorité qui fait passer tout le monde pour des pareils et c'est dommage, a précisé Marc Pettersen. Si j'ai un message à passer aux citoyens c'est de ramasser vos choses, de les mettre dans le coin de votre garage ou de l'entrée et le samedi, venez les porter à l’écocentre.»

Le site est ouvert les samedis et les dimanches pendant la saison hivernale.