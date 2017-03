Mary-Kate Olsen confirme son mariage avec Olivier Sarkozy

L’ancienne enfant-star devenue designer de mode Mary-Kate Olsen a finalement confirmé son mariage avec Olivier Sarkozy, après l’avoir épousé en secret il y a un an.

Elle a commencé à fréquenter le demi-frère de l’ancien président en 2012, et après de discrètes fiançailles, ils se sont passé la bague au doigt en novembre 2015.

La jeune femme et sa sœur jumelle Ashley sont réputées pour jalouser leur vie privée, et elle n’avait donc fait aucun commentaire sur ce mariage à l’époque. Mais la créatrice de 30 ans a reconnu être mariée pour la première fois, lors d’une interview accordée à The Edit, le magazine de Net-A-Porter. Lors de cet entretien, Mary-Kate Olsen confie avoir passé du temps en famille avec son mari, de 17 ans son aîné. Un temps qui lui a permis de gérer la pression qui va avec la gestion de l’empire de la mode qu’elle gère avec sa sœur.

«J’ai un mari, deux beaux-enfants et une vie; je dois rentrer chez moi préparer le repas, dit-elle en parlant de son quotidien. Le week-end, je fais du cheval. On trouve les choses qui nous aident à nous détendre et si on n’en a pas, il faut en chercher. Sinon, on se crame et on n’est pas productif.»

Les actrices de «Full house» et de «Les deux font la paire» tiennent à rester loin des réseaux sociaux, et elles pensent que c’est cette mise à distance du public qui les aide à se concentrer sur leur travail, plutôt que d’attirer une attention non-souhaitée sur leur vie privée.

«On ne touche pas au monde des réseaux sociaux, et on n’a pas Facebook, donc on n’a jamais été connectées à nos fans de cette manière, ajoute Ashley Olsen, également présente durant l’interview. En ce sens, on est restées à l’abri.»

C’est le premier mariage de Mary-Kate Olsen, son époux a quant à lui été marié à Charlotte Bernard, de 1997 à 2011. Ils ont eu deux enfants ensemble.