Recul du chômage à 6,6% en février

Le taux de chômage était de 6,6% de la population active en février au Canada, un recul de 0,2 point en un mois, au plus bas depuis deux ans, a indiqué vendredi l'institut de la statistique.

Ce net recul s'explique par une activité économique plus soutenue au cours des derniers mois qui s'est caractérisée le mois dernier avec la création de 15 300 emplois, un rythme toutefois moins soutenu qu'en janvier.

Cette baisse du chômage et la tendance pour les créations est une surprise pour les économistes qui tablaient sur un taux de chômage inchangé à 6,8% et la création de 2500 d'emplois.

Le solde positif des créations s'explique par les temps pleins (+105 000) alors que les emplois à temps partiel ont baissé de 90 000, selon Statistique Canada.

Sur un an, l'emploi a progressé de 288 000 unités (+1,6 %), dont le plus grand nombre depuis l'été dernier qui marquait une reprise de la croissance après le trou d'air du printemps lié au coup d'arrêt du secteur pétrolier avec les feux de forêt en Alberta (ouest).

La croissance a progressé de 2,6% au dernier trimestre l'an dernier en rythme annuel et le taux de chômage au Canada, à 6,6% de la population active, est retombé à son niveau de janvier 2015 qui était le plus bas depuis octobre 2008 et la crise financière liée à la crise des prêts toxiques aux États-Unis.

Pour les femmes de 25 à 54 ans, le taux de chômage est resté inchangé à 5,3% avec une progression de 18 000 emplois, «soit une troisième hausse mensuelle consécutive», selon l'institut de la statistique. Dans la même tranche d'âge chez les hommes, les créations d'emplois ont augmenté de 63 000 unités permettant au taux de chômage de baisser de 0,1 point à 5,8%.