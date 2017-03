Un «admirateur» de Taylor Swift arrêté pour harcèlement

Voyez des images d'archives de la chanteuse dans la vidéo ci-dessus

Mohammed Jaffar, âgé de 29 ans, a d'abord tenté de rencontrer Taylor Swift en décembre dernier, en se présentant à son appartement et en demandant à lui parler. On lui avait alors demandé de partir, selon des documents juridiques obtenus par le New York Post.

Mais Jaffar ne s'est pas arrêté là, et s'est rendu à l'appartement de Taylor Swift encore quatre fois au cours des deux mois suivants. Il est même parvenu à entrer dans le bâtiment au début de mois de févier.

Des images de vidéosurveillance l'auraient surpris dans le couloir juste devant la porte de l’appartement de la chanteuse, ainsi que sur le toit de l'immeuble.

De plus, Mohammed Jaffar avait appuyé sur la sonnette pendant une heure, avant de revenir le lendemain et de recommencer pendant encore 45 minutes.

Sa dernière tentative pour rencontrer Taylor Swift à l'appartement aurait eu lieu à la mi-février.

Pour parvenir à ses fins, il aurait appelé l’agent de la vedette 59 fois entre le 27 janvier et le 16 février, exigeant d'être mis en contact avec elle.

L’individu a été inculpé le 6 mars pour harcèlement et effraction et a été arrêté avec une caution de 20 000$. Le juge David Frey a également interdit à Mohammed Jaffar de prendre contact avec la chanteuse.

Taylor Swift a acheté son penthouse pour 20 millions de dollars en 2014, et compte Orlando Bloom et le réalisateur Steven Soderbergh comme voisins.

Mohammed Jaffar est la dernière personne à être arrêtée pour avoir traqué Taylor Swift.

En novembre dernier, Frank Andrew Hoover aurait tenté de coincer l’interprète de Blank Space et d'obtenir une photo d'elle alors qu'elle se dirigeait vers un jet privé après un concert à Austin, au Texas, en octobre.

Il avait alors été interpelé pour avoir enfreint les termes d'une ordonnance qui lui interdisait de se trouver à moins de 150 mètres de Taylor Swift, à vie.