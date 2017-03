Un demi-siècle pour le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Le 11 mars 1967, les premiers véhicules plongeaient dans le fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Boucherville en empruntant le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, qui soufflera ses 50 bougies, ce samedi.

Au moment de son inauguration, le pont-tunnel était la structure de béton la plus imposante au monde, composée de sept caissons en béton. La construction, qui s’est faite en plusieurs phases, s’est entamée le 15 juillet 1963 et a coûté 75 millions $.

Moins de quatre ans plus tard, le maire Jean Drapeau coupait le ruban d’ouverture. À ces débuts, 39 000 véhicules par jour empruntaient cette voie d’accès tandis que lors du dernier recensement en 2014, on en comptait 120 000, soit trois fois plus.

Étant à proximité du port de Montréal, les ingénieurs devraient trouver le moyen de construire le tout sans interrompre le transport maritime. S’inspirant du tunnel George Massey à Vancouver, le jeune ingénieur Armand Couture a proposé un tunnel immergé, une proposition qui a été retenue.

Le Journal de Montreal Tunnel Louis-Hippolyte LaFontaine Début des travaux de réfection du pont-tunnel Lafontaine 09 mai 1996 PHOTO ANDRE BONIN / LES ARCHIVES / LE JOURNAL DE MONTREAL

Le Journal de Montreal Tunnel Louis-Hippolyte LaFontaine Début des travaux de réfection du pont-tunnel Lafontaine 06 mai 1996 PHOTO GILLES LAFRANCE / LES ARCHIVES / LE JOURNAL DE MONTREAL

Le Journal de Montreal Tunnel Louis-Hippolyte LaFontaine Début des travaux de réfection du pont-tunnel Lafontaine 08 mai 1996 PHOTO ANDRE BONIN / LES ARCHIVES / LE JOURNAL DE MONTREAL

Le Journal de Montreal Tunnel Louis-Hippolyte LaFontaine Une violente collision au cours de laquelle une explosion suivie d'un incendie a entrainé un homme dans la mort. Les ingénieurs conseils de la firme LAvalin ont soigneusement inspecté l'étandue des dégâts causés à la structure du pont-tunnel, décidant de le fermer pour une semaine. accident survenu le 04 octobre 1985 PHOTO LES ARCHIVES / LE JOURNAL DE MONTREAL

MAXIME LANDRY/TVA NOUVELLES/AGENCE QMI Le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, en ce jeudi 24 avril 2014. MAXIME LANDRY/TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

PHOTO COURTOISIE/MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC Le Salon Transport 2014 se déroulera à Montréal du 28 au 30 septembre prochain au Palais des congrès. Sur la photo, la construction du pont-tunnel Louis-H. Lafontaine. PHOTO COURTOISIE/MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

MATHIEU WAGNER / AGENCE QMI Un véhicule a pris feu dans le Pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en direction nord, samedi le 3 septembre 2016. MATHIEU WAGNER / AGENCE QMI















Encore aujourd’hui, le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine est le tunnel immergé le plus long au Canada, lui qui fait 1,5 km auquel s’ajoute un pont de 457 mètres.

Fermeture du pont-tunnel

Le 4 octobre 1985 restera une date marquante plutôt sombre dans l’histoire de l’infrastructure sous-marine. Une violente collision mortelle est survenue entre un semi-remorque et une voiture, qui a été littéralement broyée entre le poids lourd et le muret du tunnel, causant du même coup un incendie.

Ce qui a entraîné une fermeture de plus d’une semaine afin de permettre à la firme d’ingénierie SNC-Lavalin d’inspecter la structure afin de connaître l’étendue des dommages causés par cet accident.

À la suite de cet incendie, les premiers travaux majeurs ont été effectués dans le pont-tunnel afin de permettre aux véhicules de circuler de nouveau.

Plus récemment, il y a eu d’autres fermetures significatives, soit au printemps 2009 alors que le pont-tunnel a été fermé dans les deux sens pendant six fins de semaine afin de remplacer quatre dalles de béton situées au-dessus des deux bassins de rétentions à chaque extrémité.

En octobre 2015, le tunnel avait été fermé en direction nord durant le long week-end de l’Action de grâces afin de limiter l’accumulation d’eau sur la chaussée.

Moins de 100 accidents par année

D’autres accidents ont provoqué la fermeture temporaire, mais jamais elle n’aura duré aussi longtemps qu’en octobre 2015.

Depuis 1994, les statistiques compilées par le Ministère du Transport du Québec (MTQ) soutiennent que le pont-tunnel est le théâtre de moins de 100 accidents annuellement.

La gravité des accidents est recensée par le MTQ que depuis 2006 et on y compte trois accidents mortels.