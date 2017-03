Un don inespéré pour une famille frappée par le cancer

Un jeune père de famille de la Caroline du Sud combat un cancer du cerveau. Alors que sa conjointe et lui peinaient à joindre les deux bouts, un bienfaiteur anonyme leur a fait cadeau d’un don de 30 000 $.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

Richard Parker livre une lutte contre le cancer depuis 2008. Après trois opérations, une partie d’une tumeur de la grosseur d’une balle de golf a été retirée de sa tête, mais une autre ne peut être enlevée sans entraîner de graves conséquences sur le cerveau.

Alors qu’il sera père d’un deuxième enfant, M. Parker a appris qu’il souffrait d’un cancer de stade 3.

«On ne devrait pas avoir le cancer et se sentir coupable d’acheter des choses normales, a dit sa femme Kelly avec émotion. On ne part pas en croisière, nous voulons des essuie-tout et des couches. Personne ne devrait sentir que combattre le cancer est un fardeau. Il faut prendre le temps de se reposer.»

La famille ne peut être plus reconnaissante envers la personne qui l’a aidée.

«J’attends simplement que quelqu’un vienne me dire que j’ai rêvé, que ce n’est pas arrivé», a dit Kelly Parker.