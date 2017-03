Un membre de «premier niveau» de la mafia italienne arrêté au Mexique

Un Italien «membre de premier niveau de la mafia» napolitaine, la Camorra, un des fugitifs «les plus recherchés» par la justice italienne, a été arrêté au Mexique ont annoncé vendredi les autorités mexicaines.

Giulio Perrone, 64 ans, originaire de la province italienne de Gragano, a été placé en détention «pour sa probable responsabilité dans un trafic international de cocaïne», a annoncé dans un communiqué le parquet général, précisant que l'arrestation est le résultat de la coopération entre les gouvernements mexicain et italien.

Celui qui figure «sur la liste des fugitifs les plus recherchés par la justice italienne depuis plus de 10 ans» avait été condamné à plus de 20 ans de prison par un tribunal de Naples, assure le parquet.

Perrone a été remis aux autorités italiennes.

Selon la même source, Perrone était entré illégalement au Mexique en 2006, sous de fausses identités.